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В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей проживают около 2 млн человек, но точной информации нет. Как пишет ИС, об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью «НВ».

Она ответила на вопрос о том, что ее предшественник Алексей Резников заявил, что на май 2020 года в ОРДЛО проживало 1,6 млн человек, а в ООН в 2019 году подсчитали по количеству потребленной воды и утверждали, что там 2,8 млн жителей.

«У меня нет таких данных», — ответила Верещук.

По ее словам, точно подсчитать количество людей на временно оккупированных территориях невозможно. По приблизительным данным, сказала вице-премьер, там проживают 2 млн человек.
ForUm

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