также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали, можно ли украшать елку изображениями ангелов 10
Митрополит УПЦ объяснил, в чем истинный смысл человеческой жизни 10
Управделами УПЦ рассказал, есть ли скорые признаки конца света 19
Предстоятель УПЦ расскажет об основной заповеди Господа 8
В УПЦ встретят Новый год молитвой и ночными литургиями 8
На Виннитчине УПЦ передаст помощь для беженцев в Святогорской лавре 11
На Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот 9
Митрополит УПЦ рассказал, как преодолеть кризис в духовной жизни 8
В УПЦ поддержали законопроект о запрете господдержки ЛГБТ- фильмов 38
Священник УПЦ рассказал, почему политические ток-шоу лучше не смотреть 10
На Волыни к 225-летию духовной семинарии УПЦ издали международный сборник богословских трудов 9
В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия 26
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего воина АТО 10
Митрополит УПЦ рассказал, кто является настоящим старцем 15
Священник УПЦ и врачи рассказали о последствиях аборта 15
Синод РПЦ принял в состав Московского Патриархата 102 священнослужителя из восьми стран Африки 18
В Сербской Церкви считают, что патриарх Варфоломей идет вопреки православной традиции 12
В столичном Десятинном монастыре верующие УПЦ отметили память киевского подвижника Иоанна Босого 18

Для того чтобы был мир и духовное благополучие, каждый должен трудиться и возносить молитвы ко Господу.

Фото: foto.patriarchia.ru

Об этом в своем слове сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Грядущий год должен быть годом мира. Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни. И дай Бог, чтобы в мире затухли конфликты, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации любой конфликт очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу. 

«Чтобы Господь миром благословил жизнь народа, всей Святой Руси и всего рода человеческого. У каждого, конечно, есть и своя молитва - о семье, о родных и близких, о коллегах по работе. Важно, чтобы вокруг каждого были мир и духовное благополучие. Но для того чтобы было так, каждый должен трудиться и возносить о том молитвы ко Господу», - отметил Святейший. 

Патриарх пожелал, чтобы грядущий год стал годом благости Божией. «Чтобы укреплялась вера в сердцах людей. Чтобы эта вера сопровождалась совершением реальных добрых дел. Чтобы зло силой добра исторгалось из общественных и личных отношений», - добавил он.

«Мир стал таким хрупким, и нельзя жонглировать злом, нельзя со злом шутить - это действительно опасно для жизни человека, для семей, детей, внуков и для всего рода человеческого. И будем надеяться, что Господь ответит на наши молитвы и дарует мир - в сердцах, в семьях, между родными и близкими, между странами и народами», - заключил Предстоятель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги