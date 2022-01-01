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Директором Государственного бюро расследований назначен Алексей Сухачев, который до этого исполнял обязанности директора бюро, информирует "Дом".

Соответствующий указ №691/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря 2021 года.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", — говорится в тексте документа.

Отметим, что Сухачев в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора ГБР по результатам открытого конкурса. В сентябре он стал исполняющим обязанности директора ГБР.

Сухачеву 43 года, он уроженец Харькова. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность". Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя начальника Главного управления Центрального управления СБУ. В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
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