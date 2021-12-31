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Украина продолжит защищаться от российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее», - написал он в Twitter.

 

 

В последние недели Соединенные Штаты Америки, НАТО и Киев встревожены относительно около 100 тыс. российских военнослужащих, развернутых вблизи границы с Украиной и на оккупированном Россией Крымском полуострове.

 Официальные лица США утверждают, что Москва планирует возможное военное наступление, которое, если это произойдет, может произойти в течение нескольких недель. Кремль наступление отрицает.

Новое военное наращивание стало фоном для Путина, который хочет, чтобы США и НАТО предоставили России широкие «гарантии безопасности» и не допустили расширения альянса на Восток, в том числе и в отношении Украины. Кремль и администрация США заявили, что планируют провести двусторонние переговоры по безопасности в следующем месяце.
ForUm

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