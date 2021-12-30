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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг под председательством президента Украины Владимира Зеленского применил санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по завершении заседания.

Так, согласно предложению Кабинета Министров Украины принято решение по расширению перечня физических и юридических лиц, относительно которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры санкции.

«Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, которые причастны к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесение ущерба национальному культурному наследию территории г. Севастополь», - говорится в сообщении.

В санкционный список внесено также 18 физических лиц, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Санкции применены и к 52 физическим лицам, занимающим руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, наносящим существенный вред национальным интересам и безопасности украинского народа.
ForUm

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