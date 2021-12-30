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Использование защитных масок на улицах Парижа вновь становится обязательным, начиная с пятницы ввиду вспышки заражений COVID-19, вызванной штаммом коронавируса «омикрон», объявила вечером 29 декабря столичная префектура полиции.

Это требование относится к лицам старше 11 лет «за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом», уточняется в коммюнике префектуры, передает Интерфакс.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, выступая в среду на слушаниях в Национальном собрании, сравнил с цунами распространение в стране коронавирусной инфекции, приведя рекордные данные заражений за последние сутки, которые достигли 208 тыс. случаев.

Префектура предупредила о строгом контроле за соблюдением предписания носить маски повсюду, особенно в многолюдных местах Парижа, пригрозив штрафом в 135 евро.

В то же время объявлено о закрытии питейных заведений в субботу и воскресенье с 2 часов ночи и о запрете на танцы во всех местах, принимающих публику. Закрытые с 10 декабря дискотеки не откроются еще три недели в январе. Запрещено распитие алкогольных напитков компаниями на улицах.

Около 9 тыс. полицейских и военных будут следить за соблюдением этих мер в новогоднюю ночь, сообщила газета «Фигаро».
ForUm

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