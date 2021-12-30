Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с грядущими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал новогодний мультфильм.

В мультике Кличко показывает Святому Николаю столицу. На парашюте они пролетают над знаковыми объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы. – Наряду с самым большим государственным флагом, одной из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Останавливаются в столичном зоопарке возле обновленного вольера слона Хораса. Далее Святой Николай с Кличко проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту. Святой Николай испытывает одну из детских площадок в новом садике и играет в баскетбол на территории новой школы. Завершают свою прогулку Виталий Кличко со Святым Николаем у главной елки страны – на Софийской площади.

«Здоровье вам, миру, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!» – отметил Кличко.