В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1263 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 117 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1358 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 312 387 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 280, в Дарницком – 189 и в Святошинском районе – 150 случаев», – отметил Кличко.
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