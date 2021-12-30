Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со 2 января 2022 года вступают в силу обновленные условия въезда в Черногорию, сообщила пресс-служба Посольства.
Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов:
подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до выезда.
подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).
В обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.
Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.
Указанные условия выезда действуют до 12 января.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время