За сутки 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 747 человек;
- летальных исходов – 278;
- выздоровело – 10 369 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 660 620 человек;
- выздоровело – 3 460 249 человек;
- летальных исходов – 95 690;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 757 339.
С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.
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