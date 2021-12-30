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За сутки 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 747 человек;
  • летальных исходов – 278;
  • выздоровело – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 660 620 человек;
  • выздоровело – 3 460 249 человек;
  • летальных исходов – 95 690;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 757 339.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.
ForUm

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