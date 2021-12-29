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Кабинет Министров Украины на заседании 29 декабря 2021 утвердил финансовый план АО «Укрзализныця» на 2022 год.

«Впервые в истории компании мы вовремя получили главный финансовый документ на следующий год. Нашей командой была проведена кропотливая работа по анализу всех показателей, расчетов и определению стратегических целей. Факт утверждения правительством сегодня этого документа подтверждает качество и скорость нашей работы и дает зеленый свет качественным изменениям на железной дороге уже с начала 2022 года», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Так, правительство утвердило, что по итогам работы в 2022 году АО «Укрзализныця» должно получить 1,68 млрд грн чистой прибыли, что в 6,7 раза больше запланированного аналогичного показателя за 2021 год. В финансовом плане Укрзализныци на 2022 год заложены доходы в сумме 101,977 млрд грн, чистый доход от реализации - 98,091 млрд грн, капитальные инвестиции - 29,989 млрд грн. Также компания ожидает экономии 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю. Кроме того, запланировано финансирование расходов на капитальные инвестиции из государственного бюджета в объеме 6,8 млрд грн и поступления в пользу государства в объеме 28,02 млрд грн.
ForUm

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