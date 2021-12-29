Следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора завершили расследование в отношении глав оккупационной администрации РФ в украинской АР Крым. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Так называемые «председатель республики Крым», «председатель государственного совета республики Крым», бывший так называемый «прокурор республики Крым» и еще пять высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Кроме того, эти лица оказывали содействие представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении 8 обвиняемых направлен в суд.

Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.