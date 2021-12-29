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28 декабря Мариупольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1985 года, уроженца Запорожья. Об этом сообщила Специализированная прокуратура объединенных сил.

На место происшествия безотлагательно выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство». Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.
ForUm

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