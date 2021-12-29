также в разделеСтолица
Киевлянам советуют собрать «тревожный чемодан» на случай наступления РФ 12
Экологи назвали сумму ущерба, нанесенного Киеву и области за год 16
В Киеве зафиксировали случаи заболевания «омикроном» 25
В Киеве за сутки – 475 новых больных COVID-19 8
В Киеве создают штаб территориальной обороны 21
В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве главврача из Ривненщины 19
В Киеве цены на недвижимость за год выросли 23
Знаменитая Андреевская церковь пострадала от непогоды 25
На ВДНХ появилась новая праздничная локация 20
Три дня выходных: Куда сходить в Киеве на Рождество 37
Работающих в селах предпринимателей освободили от использования РРО 38
В Киеве не снижается количество новых случаев COVID-19 11
Метеорологическая зима пришла в Киев на 3 недели позже 12
Прокуратура подозревает хищение 5 млн на установке елки на ж/д вокзале в Киеве 15
За сутки в Киеве – 1211 новых больных COVID-19 19
В одной из старейших библиотек Киева организовали «наливайку» 222
Киевводоканал анонсировал повышение тарифов 22
В Киеве сносят незаконные елочные базары 24

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1113 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 68 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1358 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 311029 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 182, в Деснянском – 150, и в Соломенском районе – 148 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
9
Теги