В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1113 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 68 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1358 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 311029 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 182, в Деснянском – 150, и в Соломенском районе – 148 случаев», – отметил Кличко.