В урочище на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина. От полученного ранения он скончался на месте, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 26 декабря в 13:10. По адресу выезжало руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.

Установлено, что охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

40-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.