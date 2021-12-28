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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 475 больных коронавирусом. 13 человек скончались, сообщил  мэр Виталий Кличко.

«475 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 13 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 8136 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 328 381», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 568 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 309 671 житель столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 306, в Святошинском и Соломенском – по 32, в Подольском районе – 30 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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