В Киеве обнаружили за минувшие сутки 475 больных коронавирусом. 13 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«475 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 13 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 8136 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 328 381», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 568 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 309 671 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 306, в Святошинском и Соломенском – по 32, в Подольском районе – 30 случаев», – отметил Кличко.