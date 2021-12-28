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Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, которые идут вопреки положениям Закона Украины «Об основах национального сопротивления» и могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном — защите нашей страны. Здесь не место пиара и передергивания. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть верная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций», - сказал министр обороны Алексей Резников.

Законом «Об основах национального сопротивления» определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется Главнокомандующим Вооруженными силами Украины через Командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Этапы и порядок создания и развития Сил территориальной обороны ВСУ определяются Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Командование сил территориальной обороны ВСУ организует создание и обеспечение функционирования системы управления территориальной обороной и осуществляет контроль за ее состоянием. Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны.

«Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить — создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины — это исключительная компетенция военных, их функция. Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие. А городские и сельские головы, в целом, местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы. Должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы. И мы благодарны за уже оказываемую поддержку», — сказал Резников.

«Определение структуры Сил территориальной обороны Украины, кадровые вопросы, предоставление соответствующего вооружения – это полномочия и ответственность Вооруженных сил Украины. Командованием Сил территориальной обороны при непосредственном участии командиров соответствующих воинских частей в регионах будут решаться вопросы, в том числе относительно добровольческих формирований территориальных общин. Должны построить эффективную систему, которая выполнит свою часть задач, повысит обороноспособность государства и придаст обороне Украины всеобъемлющий характер», — отметил Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Напомним, по словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны

 
ForUm

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