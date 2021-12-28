Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который власти признали террористическим.
Именно такой срок просил для него прокурор.
Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361 УК), сообщил правозащитный центр «Весна».
Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Беларуси. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.
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