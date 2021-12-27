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С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе «еПоддержка» пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО «Укрзализныця», на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.

Напомним, чтобы получить специальную карточку по программе «еПоддержка» в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение «Дия». В разделе «Услуги» приложения нужно найти и активировать услугу «еПоддержка», выбрав банк для выплаты. После этого остается ждать зачисления денег.

Вырученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой «еПоддержка» равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн и оплатить его в чат-боте Укрзализныци, на сайте booking. uz.gov.ua или в кассе. Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 гривну.
ForUm

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