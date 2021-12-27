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Международная организация Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко звание «Коррупционер года-2021».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на OCCRP.

Жюри в составе шести журналистов и экспертов в сфере противодействия коррупции выбрали Лукашенко из рекордных 1166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Впервые «Коррупционера года» выбрали единогласно.

Центр отмечает, что за последний год Лукашенко:

  • организовал потоки государственных средств олигархам, приближенным к его семье;
  • приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом Романом Протасевичем на борту в нарушение международного воздушного права;
  • спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом;
  • распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

Финалистами премии «Коррупционер года-2021» также стали свергнутый президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани Ахмадзай, сирийский диктатор Башар Хафез Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2020 году лауреатом премии «Коррупционер года» стал президент Бразилии Жаир Болсонару, в 2019 – премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. В 2014 году это звание досталось президенту РФ Владимиру Путину.
ForUm

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