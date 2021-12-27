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Российская сторона выдвинула в качестве условия открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе признание Украиной вакцины «Спутник V» и справок о такой иммунизации людей, прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом в программе «Взгляд з Банкової» телеканала «Дом» сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), представитель Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил, что 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. При этом украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 г., но пункты закрыты со стороны временно оккупированных территорий.

«Закрыты они из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых «ЛНР» и «ДНР». Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ – посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем, потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой она признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта», - рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что не открывая КПВВ оккупационные власти ставят под угрозу благосостояние граждан, которые могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию для получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и иммунизации сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами от коронавируса.

«Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину «Спутник V» в документах, признать документы с печатями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем», — отметил спикер украинской делегации ТКГ.

Напомним, 22 декабря на заседании трехсторонней контактной группы стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. При этом Россия и ОРДЛО не поддержали предложение Украины по открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии касания. Но украинская сторона надеется, что после консультаций они согласятся на этот шаг.
ForUm

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