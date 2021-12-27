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За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 053 человека;
  • летальных исходов – 133;
  • выздоровели – 4 527 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 646 988 человек;
  • выздоровели – 3 432 739 человек;
  • летальных исходов – 94 971;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 678 842.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека. В общей сложности проведено 28 009 499 прививок.
ForUm

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