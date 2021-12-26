Относительно стабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине будет сохраняться до конца февраля 2022 года. Как пишут Украинские новости, соответствующее заявление в интервью "Общественному" сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, согласно прогнозу Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в ближайшие два месяца в Украине точно не ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

"Мы будем варьировать в среднем до 4 тысяч случаев в течение суток, и такая более-менее стабильная ситуация будет наблюдаться до конца февраля", — сказал Кузин.

Увеличение заболеваемости COVID-19 начнется с начала марта. Так было в 2020 и 2021 годах.

При этом главный санитарный врач подчеркнул, что реальная ситуация будет зависеть и от того, как себя поведет новый штамм коронавируса "Омикрон".