Хомей Мияшита — профессор японского Университета Мэйдзи — разработал прототип экрана телевизора, который сможет имитировать вкусы, пишет Рубрика со ссылкой на Reuters.

Устройство называется Taste the TV (TTTV). Оно использует 10 сосудов со вкусовыми добавками, которые сочетаются между собой в разных пропорциях с целью создания вкуса конкретной пищи. Затем образец вещества появляется на гигиенической пленке экрана телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.

Эту разработку называют еще одним шагом в создании мультисенсорного просмотра контента.

По словам профессора Мияшита, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать что-то похожее на еду в ресторане на другом конце света, даже если они остаются дома", — сказал он.

Мияшита работает с командой примерно из 30 студентов, создавшими множество ароматических устройств — среди них, например, вилка, которая делает вкус пищи более насыщенным. Профессор сказал, что сам построил прототип TTTV в течение последнего года, а создание коммерческой версии будет стоить около 875 долларов.

Ученый убежден, что в перспективе его разработку можно будет использовать в дистанционном обучении сомелье и поваров, а также для дегустаций, игр и викторин.

Мияшита также надеется создать платформу, на которую пользователи смогут загружать свои вкусовые предпочтения и наслаждаться ими так же, как и, например, музыкой.

Одна из студенток профессора продемонстрировала журналистам работу Taste the TV. Она сказала устройству, что хочет попробовать шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.

"Это похоже на молочный шоколад", — констатировала она.