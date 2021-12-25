Конкурсная комиссия по избранию главы и замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла проголосовать достаточным количеством голосов для избрания главы ведомства.
Об этом свидетельствует заседание комиссии, передают Українськi Новини.
Таким образом, из-за нехватки голосов комиссия не смогла утвердить результаты конкурса.
Глава комиссии Екатерина Коваль снова заявила, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, в частности, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.
Точно такую же причину Коваль назвала на прошлом заседании.
На заседании в пятницу она отметила, что ответ от Офиса генпрокурора она пока не получила.
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