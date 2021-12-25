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Лише з 13 по 19 грудня українські правоохоронці виявили 85 фактів підробки сертифікатів та тестів на Covid-19. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження. Для виробництва фальшивих документів шахраї підробляють бланки відомих українських лабораторій. Такі дії не лише порушують законодавство, а й загрожують здоров’ю українців.

Про небезпеку підроблених документів розповідає лікарка клініко-діагностичної лабораторії «ІНВІТРО» Ірина Ліпчак, пишет GSMinfo.

За словами лікаря, підробка тестів стосується загальнонаціонального здоров’я. Людина може не підозрювати про інфікування, але водночас бути носієм вірусу. У той же час ковід дуже швидко прогресує від легкої форми до реанімаційного стану. Своєчасне тестування дозволяє дізнатися про інфікування та спостерігати за станом здоров’я. А також обмежити соціальні контакти та тим самим захистити інших людей від коронавірусу.

Зараз ковід діагностується із високою точністю. Для виявлення використовують спеціальні тест-системи від провідних брендів, у тому числі від американського лідера в діагностиці інфекцій Abbott.

Якщо говорити про лабораторію «ІНВІТРО», то кожна довідка містить спеціальний QR-код із посиланням на особистий кабінет пацієнта, а також печатку та підпис лабораторії. Ці дані підтверджують справжність документа та захищають результати аналізу від підробки. Зазначимо, що за потреби, лабораторія «ІНВІТРО» може передати результати тестування до «Дій вдома», щоб відмінити самоізоляцію для тих, хто повернувся з-за кордону.

Підроблена довідка про тестування на Covid-19 може коштувати не тільки здоров’ю. Законодавство передбачає суттєві штрафи за підробку та використання підроблених тестів. Пацієнт із фальшивою довідкою про тестування може отримати штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.
ForUm

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