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Лекарственный препарат в таблетках «Молнупиравир» для лечения COVID-19 был одобрен к применению на территории страны министром здравоохранения Японии Сигэюки Гото. Его производит немецкая компания Merck.

Как пишет ua.news, Jiji Press сообщает, что «Молнупиравир» предназначен для лечения COVID-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции.

Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжёлое и среднетяжелое течение болезни.

В Минздраве Японии уточнили, что «Молнупиравир» эффективен и против болезни, вызванной новым штаммом «Омикрон». Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчётом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря.

Врачи в Японии приветствовали одобрение нового лекарства, так как его использование значительно упрощает ряд протоколов по лечению COVID-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например, внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.
ForUm

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