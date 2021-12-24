Благодаря программе «Большое строительство» за два года в Украине удалось обновить и построить более 14 тыс. км автомобильных дорог. В следующем году программа будет расширяться проектами модернизации международных пунктов пропуска, заявил президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Большое строитеьство: дороги и мосты».

«Согласитесь, еще несколько лет назад форум под названием «Дороги и мосты» был чем-то вроде форума о пришельцах или телепортации во времени. Словом, дискуссией о том, что все слышали, но почти никто не видел. Превращение дорог и мостов из мифических понятий в реальные современные объекты начала два года назад наша команда и программа «Большое строительство», – отметил Зеленский.

По словам президента, несмотря на скепсис некоторых людей, в 2020 году было обновлено или построено более 6,5 тыс. км автодорог, а в этом году – более 7 тыс. км дорог разного значения.

Зеленский отметил, что власть перестала мыслить категориями одного бюджетного года, изменила подход к государственным инвестициям, закупкам и ценообразованию, объединила различные команды и органы вокруг долгосрочных целей, смогла привлечь государственные и международные средства, повысить качество и даже снизить стоимость строительства одного километра дорог.

«И результат – почти 14 тысяч километров дорог за два года программы «Большое строительство». Обновлено и построено – то, что мы сегодня видим согласно статистике – более 40% основной сети дорог Украины, которые соединяют большие и маленькие города, все важные украинские регионы», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что высшую оценку работе власти дают результаты социологических опросов: каждый третий гражданин считает строительство дорог одним из самых главных достижений Украины в 2021 году, а положительные изменения в инфраструктуре отмечают более 60% граждан.

«Вывод один: «Большое строительство» должно продолжаться и становиться еще больше. Речь, в частности, и о развитии пограничной инфраструктуры. Здесь уже сделано немало, а в 2022 г. в рамках программы начнется модернизация международных пунктов пропуска. Мы создадим комфортную инфраструктуру как для людей, так и для бизнеса, для наших граждан и гостей Украины – увеличим пропускную способность благодаря электронной очереди. То есть, современную инфраструктуру», – рассказал глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за два года было восстановлено беспрецедентное количество дорог – почти 14 тыс. км, что является рекордом для независимой Украины. И реализация этой программы будет продолжена в следующем году.

Глава правительства также заявил, что в рамках «Большого строительства» Укравтодор восстановил более 350 искусственных сооружений. Всего за все время вместе с местными властями отстроено более 600 мостов.