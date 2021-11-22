Благодаря программе президента «Большая стройка» в областях реализовано значительно больше инфраструктурных проектов по сравнению с предыдущими годами, программа охватывает фактически каждое общество в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в «Субботнем интервью» на Радио Свобода.

«Это важнейший проект, позволивший экономике мягче пройти период коронакризиса в прошлом году. Это инвестиции в экономику, которые создали значительный мультипликативный эффект и помогли удержать бизнес. Считаю, что это показательный проект, который позволяет нам выйти на рост ВВП в условиях мирового кризиса», — сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль отметил, что программа «Большая стройка» положительно влияет на рост средней заработной платы.

«Средняя зарплата в Украине в этом году превысила 500 долларов. Мы планируем и дальше наращивать темпы инвестиций в Украину и темпы роста благосостояния людей», — добавил глава правительства.

Он также отметил, что по инициативе Зеленского начат масштабный проект по обновлению железнодорожной инфраструктуры «Новая украинская железная дорога». Кроме обновления подвижного состава «Укрзализныци» происходит электрификация ряда участков, благодаря чему Черкассы и Житомир смогут получить быстрое железнодорожное сообщение с Киевом. Кроме того, по словам главы правительства, запланирован ряд других подобных проектов.

«У меня всегда был вопрос, почему люди из областных центров не имеют прямого сообщения со столицей. Я сам в детстве ездил в Черкассы, и тогда не понимал, почему так, почему я должен где-то пересаживаться или ехать автостопом, на автобусах добираться и так далее?» – отметил премьер-министр.