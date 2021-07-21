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Президентская программа «Большое строительство» в период коронакризиса обеспечила работой более 200 тыс. человек: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов, сообщила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономики Юлия Свириденко.

Кроме того, по ее словам, 95 тыс. безработных смогли пройти в прошлом году курсы в Государственной службе занятости, и «практически каждый нашел работу». Государственную помощь смогли получить также около 400 тыс. работников предприятий, где был сокращен рабочий день.

«В среднем помощь была 7,5 млн грн, а всего на эту программу государство потратило почти 3 млрд грн - это наша программа по частичной безработице», - отметила заместитель главы ОП.

Программой «8 тысяч» для предпринимателей воспользовались более 480 тыс. ФОПов и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тысяч – в текущем. Другая программа – «Доступные кредиты 5-7-9%» - помогла малому и среднему бизнесу получить займы под низкие проценты.

«Эту возможность реализовали более 12,5 тыс. предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сберегли, но уже и создали рабочие места для почти 20 тыс. новых работников», - сказала Свириденко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021 году по программе «Большое строительство» планируется построить и отремонтировать 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений. Также сдадут в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений, а по проекту «Большая реставрация» за три года будут восстановлены 150 памятников культуры.
ForUm

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