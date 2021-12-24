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За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 646 человек;
  • летальных исходов – 248;
  • выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 637 038 человек;
  • выздоровело – 3 408 294 человека;
  • летальных исходов – 94 432;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.
ForUm

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