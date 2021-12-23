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Спрос со стороны Украины может быть одним из слагаемых наблюдаемого взлета спотовых цен на газ в Европе, допустил президент РФ Владимир Путин.

В ходе большой пресс-конференции он отметил, что Киев принципиально получает газ не из России, а с Запада.

Он заявил, что «Газпром» на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа», потому что покупатели не выставили заявок на покупку, передает Интерфакс.

При этом по «Ямалу-Европе» газ в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. Когда из России шло больше газа - этот реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным.

Путин не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться в Украину, что и создает дефицит газа и рост цен в Европе.

«Они (покупатели из Германии – ред.), поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем присмотрено долгосрочным контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем - примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге в Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию», - посоветовал Путин.

«И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем в Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику? И повлиять на цену на споте, потому что, чем больше продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет – туда начали качать. В обратную сторону. В этом проблема, при чем здесь «Газпром»? Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы помочь и делаем это», - добавил Путин.
ForUm

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