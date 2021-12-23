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Вопросы в отношении внешней политики могут и будут комментировать разные люди, уполномоченные на это, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности», - написал он в Facebook.

«Это не указ о том, кто может комментировать. Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях», - пояснил министр.

В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на троих лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства, добавил Кулеба.

Как сообщал ForUm, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, в частности, ограничивающий право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики.

Указом установлено, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.
ForUm

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