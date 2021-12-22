Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, в частности, ограничивающий право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики.

Документ подписан «в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины, в соответствии с пунктом 3 части первой 106 Конституции Украины».

Указом установлено, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.

МИД согласно определенных законодательством полномочий предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам соответствующих вопросов, вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.

3. Государственные органы при осуществлении внешних сношений:

1) согласовывают с МИД путем направления письменных запросов:

подготовку заграничных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;

официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних сношений, инициативы международного характера. Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины;

инициативы по приобретению Украиной членства в Международных организациях, межгосударственных объединениях;

подготовку международных двусторонних или многосторонних документов независимо от их конкретного наименования (договор, меморандум, конвенция, соглашение, протокол, коммюнике, приложение к протоколу и т.п.) и субъектов, с которыми заключается такой документ;

предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мероприятий, связанных с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений, с участием представителей иностранных государств, международных организаций, представителей аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций, представителей иностранных предприятий и организаций;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях уставных и других органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий и других двусторонних и многосторонних органов;

2) информируют Министерство иностранных дел Украины о деятельности в сфере внешних сношений, в частности, по участию в работе международных организаций и их органов, выполнению международных договоров Украины;

3) представляют Министерству иностранных дел Украины для рассмотрения и принятия решений предложения по аккредитации иностранцев и международных организаций, которым согласно международным договорам Украины предоставлено право пользоваться привилегиями и иммунитетами, приравниваемыми к дипломатическим, и выдаче им соответствующих удостоверений.

4. Должностные лица и государственные органы информируют президента и МИД Украины о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних сношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение десяти дней после проведения таких контактов, а в случае получение особо важной информации – безотлагательно.

5. Официальная переписка государственных органов по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений, с иностранными государствами, международными организациями, их органами и должностными лицами, аккредитованными в Украине иностранными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, представительствами международных организаций осуществляется через Министерство иностранных дел Украины кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно Министерство иностранных дел Украины.

В случае организации международных переговоров и встреч МИД нужно заранее информировать о таких договоренностях.

Указ определяет перечень участников, которых с украинской стороны нужно включать в такие переговоры или встречи - в случае проведения в Украине или за границей, и расписывает процедуры и распределение ответственности на случай участия делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях, в частности, в рамках международных организаций.

Отмечается, что персональная ответственность за надлежащее исполнение международных договоров Украины и других документов, по которым Украина имеет права и обязательства, возлагается на руководителей государственных органов, которые в соответствии с компетенцией обеспечивают исполнение обязательств украинской стороной и анализируют исполнение другими сторонами их обязательств по таким международным документам. Эти органы должны информировать МИД о своей деятельности, прописана процедура на случай проблем.