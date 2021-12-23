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После повышения выплат в несколько этапов средняя пенсия к концу 2022 года в Украине составит 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. 

Так, в прошлом году ввели ежемесячную доплату людям старше 80 лет в размере 500 грн. С октября этого года ежемесячные доплаты по 400 грн получают пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. А с октября следующего года доплату в 300 грн в месяц получат люди старше 70 лет. В общей сложности программа охватит около 4 миллионов пенсионеров в возрасте от 70 лет.

Отдельные программы повышения пенсий были реализованы для военных, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность, и других групп пенсионеров.

«Важной задачей, которую мы ставим перед собой, также является уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий. Если раньше такой разрыв составил 33%, то в 2021 году разница в новоназначенных пенсиях мужчин и женщин составила 13%, то есть разрыв сократился более чем в 2,5 раза», - заявили в ведомстве.

В целом же, в результате реализованной комплексной программы повышения пенсий, они уже второй год подряд растут быстрее инфляции. И наконец, по состоянию на 1 декабря этого года, средняя пенсия на 7% превысила прожиточный минимум – 3980 грн против 3723 грн соответственно.

На следующий год календарь повышений пенсий включает:

  • с января повышение пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;
  • в марте – индексация пенсий;
  • в апреле – перерасчет пенсий работающим пенсионерам;
  • в июле, октябре и декабре будет повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы,
  • с октября – введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.

В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия к концу 2022 года будет составлять 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%.

С октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Поэтому минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% - с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней.
ForUm

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