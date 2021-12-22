В Германии федеральное и земельные правительства договорились об усилении карантинных ограничений, однако общенациональный локдаун в стране вводить не будут.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге после совещания с премьерами федеральных земель, сообщает Укринформ.

«Вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация – вот наша стратегия защиты против коронавируса», – подчеркнул Шольц.

По его словам, почти 60 млн граждан из 84 млн населения ФРГ уже вакцинированы, но этого недостаточно: чтобы замедлить распространение нового штамма Омикрон необходимо существенно ограничить контакты, что означает «запрет собраний на Новый год». В частности, для невакцинированных празднование возможно в кругу одного домохозяйства плюс двое гостей, для вакцинированных – в компании до 10 человек (без учета детей до 14 лет). Никаких многолюдных новогодних мероприятий не будет, заявил Шольц.

Канцлер уточнил, что все ограничения вступают в силу 28 декабря.

Будут закрыты клубы и дискотеки, футбольные матчи будут проходить без зрителей. Продажа и использование фейерверков запрещены.

При этом остаются в силе введенные ранее ограничения для невакцинированных.

«Мы все устали от пандемии, но должны стоять вместе против нее», – заявил канцлер.

Следующее совещание Шольца с премьер-министрами земель состоится 7 января.

Как сообщалось, немецкий Институт Роберта Коха повысил оценку риска заражения коронавирусом, учитывая стремительное распространение штамма Омикрон.