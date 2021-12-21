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Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении иностранца, причинившего смертельные повреждения 52-летнему прохожему (ч. 2 ст.121 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

19 февраля 2021 года на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля «Хюндай», который проезжал по улице.

В результате словесного конфликта водитель «Хюндай» выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал и скончался на месте происшествия.

Водитель «Хюндай» с места происшествия скрылся, однако в дальнейшем был задержан экипажами патрульной полиции в другом районе столицы.

Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.

По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы получен вывод о прямой причинно-следственной связи между нанесением телесных повреждений потерпевшему и наступлением его смерти.

Из-за существенного промедления с ознакомлением стороны защиты с материалами уголовного производства прокурором окружной прокуратуры надлежащим образом обоснована перед судьей необходимость установления срока для ознакомления.

В понедельник, 20 декабря 2021 года, обвинительный акт в указанном резонансном уголовном производстве направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Обвиняемый содержится под стражей в Киевском СИЗО.
ForUm

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