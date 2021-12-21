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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1496 больных коронавирусом. 16 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1496 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8035 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 322 643», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 78 больных коронавирусом и 100 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2068 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 301 296 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 415, в Дарницком – 172 и в Голосеевском районе – 158 случаев», – отметил  Кличко.
ForUm

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