На условных «выборах премьер-министра» 14% опрошенных избрали бы Владимира Гройсмана, 12% – Юлию Тимошенко, 11% – Юрия Бойко, 10% – Дмитрия Разумкова, 9% – Арсения Яценюка. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Евгения Мураева выбрали 7%, Игоря Смешко и Петра Порошенко – по 6%, Олега Ляшко – 5%. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля избрали 3%, Алексея Гончарука – 2%. Другого кандидата избрали бы 5%.

В то же время треть считает, что среди премьер-министров улучшить нынешнюю экономическую ситуацию мог бы Гройсман. Четверть считают, что Тимошенко или Яценюк, каждый пятый такого мнения по поводу Николая Азарова, каждый шестой – по поводу Виктора Ющенко. Виктора Януковича, Шмыгаля и Кинаха выбрали по 8%, Еханурова – 7%, Гончарука – 5%.

Ни одного из кандидатов не избрали 8%.