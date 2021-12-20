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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 497 больных коронавирусом. 11 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 683 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 299 228 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 147, в Оболонском – 67 и в Шевченковском районе – 61 случай», – отметил Кличко.
ForUm

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