В Киеве обнаружили за минувшие сутки 497 больных коронавирусом. 11 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом и 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 683 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 299 228 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 147, в Оболонском – 67 и в Шевченковском районе – 61 случай», – отметил Кличко.
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