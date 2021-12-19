Среди детей, возрастом от 5 до 11 лет, которые получили прививку препаратом от Pfizer и BioNTech наблюдается заболеваемость миокардитом.

Об этом заявили Центры США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Голос со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, частота случаев миокардита у мальчиков в возрасте от 16 до 17 лет может составлять более 69 случаев на миллион вторых введенных доз и около 40 случаев на миллион вторых доз у мальчиков в возрасте 12-15 лет.

Отмечается, что на момент начала исследований детям, возрастной категории от 5 до 11 сделали 7 миллионов доз вакцины. Столь пугающие данные были отражены в системе отчетности о побочных эффектах вакцин США.

Напомним, в конце ноября – в начале декабря 2021 года в Европе были зафиксированы случаи штамма коронавируса «Омикрон». Первый случай заражения новым вариантом коронавируса обнаружили в Бельгии.