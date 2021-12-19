также в разделеМир
Великобритания не будет отправлять войска для защиты Украины 9
МО Германии: Ответственные за агрессию против Украины должны испытать персональные последствия 13
IBM и Samsung разработали чип, который увеличивает время работы телефона от одной зарядки 11
Польша блокирует ввоз украинской продукции в ЕС 21
ВОЗ: Штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру 18
Сенат США в январе проголосует за введение санкций в отношении "Северного потока-2" 11
В МИД РФ заявляют, что Россия будет вести переговоры с США исключительно на двусторонней основе 22
Салливан: Путин еще не принял решение о нападении на Украину 23
ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса Covovax 21
Министр здравоохранения ФРГ предупредил о предстоящей масштабной пятой волне коронавируса 11
Запад не будет отключать Россию от платежной системы SWIFT 263
Власти Франции отменили международные визиты из-за нового штамма коронавируса 114
В Пентагоне не владеют информацией о наращивании войск США и НАТО на восточном фланге 20
В Польше пропал пограничник, в Беларуси заявили, что он попросил убежище 22
«Омикрон» обнаружили в Польше 11
Супертайфун «Рай» бушует на Филиппинах 15
Pfizer заявила о почти 90% эффективности таблеток от коронавируса 23
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек 18

Среди детей, возрастом от 5 до 11 лет, которые получили прививку препаратом от Pfizer и BioNTech наблюдается заболеваемость миокардитом.

Об этом заявили Центры США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Голос со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, частота случаев миокардита у мальчиков в возрасте от 16 до 17 лет может составлять более 69 случаев на миллион вторых введенных доз и около 40 случаев на миллион вторых доз у мальчиков в возрасте 12-15 лет.

Отмечается, что на момент начала исследований детям, возрастной категории от 5 до 11 сделали 7 миллионов доз вакцины. Столь пугающие данные были отражены в системе отчетности о побочных эффектах вакцин США.

Напомним, в конце ноября – в начале декабря 2021 года в Европе были зафиксированы случаи штамма коронавируса «Омикрон». Первый  случай заражения новым вариантом коронавируса  обнаружили в Бельгии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги