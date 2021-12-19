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Выплата тысячи гривен за вакцинацию в рамках программы "еПоддержка" официально стартовала сегодня, 19 декабря. Деньги получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

Как оформить карту для выплаты этих средств и на что их можно потратить - читайте в материале РБК-Украина.

Кто может получить выплату

9 декабря Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты 1000 гривен вакцинированным украинцам. Получить эту сумму можно при условии, что:

  • вы прошли полный курс вакцинации против коронавируса и оформили "зеленый" сертификат в приложении "Дия";
  • вы гражданин Украины;
  • вам исполнилось 18 лет;
  • вы оформили специальную банковскую карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров программы.

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить такие действия:

  • оформить банковскую карту "еПоддержка";
  • загрузить и авторизироваться в приложении "Дия";
  • проверить наличие зеленого COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививке в электронную систему;
  • зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "еПоддержка";
  • выбрать для выплаты карту "еПоддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

Чтобы получить выплаты на первом этапе программы, нужно подать заявку до 29 декабря.

На первом этапе программы "еПоддержка" будет доступна только в приложении "Дия". Граждане, у которых нет возможности подать заявку через приложение, смогут оформить выплаты уже в следующем году. Минэкономики пообещало разработать схему, по которой вакцинированные украинцы получат помощь без "Дии".

Заявку на получение средств можно подать до конца действия программы - до 18 декабря 2022 года.

В каких банках можно оформить карточку для выплаты

На данный момент оформить карту "еПоддержка" для получения 1000 гривен можно в одном из пяти банков-партнеров программы:

  • А-Банк
  • Альфа-Банк
  • ПриватБанк
  • Укргазбанк
  • Монобанк

Сделать это можно как онлайн с помощью приложения банка-партнера, так и непосредственно в отделении финучреждения.

Если оформить карту не получается, следует обратиться в службу поддержки банка.

Список партнеров не окончательный и будет расширяться, пообещали в Кабмине.

На что потратить деньги

За эти средства можно купить только определенные категории товаров и услуг. Деньги нельзя пересылать с карты на карту или снимать в банкомате. Выплату можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Кроме того, начиная с января, граждане старше 60 лет смогут потратить эти средства на социальные нужды, в том числе на лекарства, пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Деньги можно тратить частями, то есть купить несколько товаров и услуг из списка. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн. В случае, если сумма покупки составит больше 1000 гривен, можно доплатить разницу другой картой.

Деньги необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента начисления. В противном случае они вернутся обратно государству.

Как в программе может поучаствовать бизнес

Сама программа, как утверждают в Кабмине, призвана помочь бизнесу, который пострадал из-за карантина.

Если категория бизнеса соответствует одной из тех, на которые рассчитана услуга, он автоматически присоединится к программе. Заявку отправлять не нужно. Однако, для подключения к проекту необходимо иметь:

  • POS-терминал;
  • МСС-код, который отвечает одному из кодов постановления.

Каждой торговой точке присваивается такой код, он характеризует направление бизнеса. Оплата не пройдет, если МСС-код не соответствует ни одному коду из перечня постановления или если оплата производится на счет юридического лица из черного списка.
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