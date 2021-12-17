В связи с повышенным спросом в период новогодних праздников АО «Укрзализныця» назначает 6 дополнительных поездов:

1. №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

2. №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

3. №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

4. №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

5. №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.

6. №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

Напоминаем, что в связи с повышенным спросом на рейсы на «лыжные» направления, Укрзализныця назначила дополнительные поезда, увеличила периодичность, добавила больше вагонов и продлила маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.