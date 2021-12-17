Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской с транспортной развязкой на разных уровнях. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Все мы знаем, какая сегодня нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто. Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство Киевской окружной дороги вокруг города – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транзитный транспорт не ехал через столицу, усложняя трафик и разрушая дороги в городе, – отметил Кличко. – Впрочем, делаем все, что зависит от нас, чтобы создать более комфортные условия для киевлян. В 2019 году мы открыли движение по новому участку Кольцевой дороги от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко протяженностью 620 метров. А сегодня открываем автосообщение новым участком Кольцевой – от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской и транспортную развязку на улице Богатырской. Этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы его воплотили», – подчеркнул мэр.

Протяженность нового участка дороги – почти 1200 метров. Также мы построили два путепровода – один над железной дорогой и путепровод над улицей Богатырской.

Также там проложили все необходимые коммуникации. Установили современное освещение, обустроили пешеходные тротуары и велодорожки. Чтобы шум от автомобилей не мешал жителям близлежащих домов, установили 480 метров шумозащитного экрана.

«Открытие здесь автомобильного движения сделает прямое транспортное сообщение от Минского проспекта до улицы Богатырской. Это значительно упростит передвижение автотранспорта в сторону центра столицы и в направлении Вышгорода. А также часть транзитного транспорта не будет ехать через весь город, усложняя трафик», – подчеркнул Кличко.

В планах города – продолжить этот путь и соединить его с Оболонским проспектом. Работы по строительству нового участка уже начали.