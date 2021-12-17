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Украинцы будут сопротивляться российским интервентам, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, в декабре 2021 года КМИС задал респондентам вопрос: «В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если «да», то каким именно?».    

В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.
ForUm

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