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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №383, которым утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для обеспечения реинтеграции молодежи из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщается на правительственном портале.

Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года оно составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на одного человека (7 443 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около шести тысяч гривен.

Кроме того, решением правительства:

  • расширена целевая аудитория реинтеграционных курсов за счет категории лиц, которые в предыдущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования;
  • установлен запрет участвовать в реинтеграционных курсах лицам, которые проходят или завершили обучение в украинских заведениях высшего образования, лицам, обучавшимся на реинтеграционных курсах в предыдущие годы, а также внедрен механизм верификации соответствующей информации;
  • предоставлена ​​возможность проведения мероприятий, определенных Порядком использования средств (кроме реинтеграционных курсов), а также для внутренне перемещенных лиц;
  • смещен акцент на обучении реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.

В 2022 году для поступления на реинтеграционные курсы необходимо:

  • узнать, проводятся ли реинтеграционные курсы на базе выбранного заведения высшего образования (список соответствующих заведений высшего образования будет определен вскоре);
  • связаться с высшим образованием и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ;
  • при пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы потенциальный слушатель и сопровождающее его лицо не проходили обсервацию или самоизоляцию;
  • приехать в определенное заведение высшего образования;
  • стать слушателем и обучаться на реинтеграционных курсах.

Более подробная информация об особенностях проведения реинтеграционных курсов в 2022 году будет опубликована дополнительно на официальном сайте Минреинтеграции и сайте «Вступ просто».

Напомним, в 2021 году Минреинтеграции начало программу по подготовке, обеспечению и проведению бесплатного обучения на курсах (отделениях) по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования.

Подготовительные курсы проводились на базе 15 заведений высшего образования с 29 июня по 31 августа 2021 года. Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получали стипендию в размере 4588 грн, обеспечивались общежитием и привлекались к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.
ForUm

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