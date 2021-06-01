также в разделеОбщество
На Хмельнитчине завсклада 6 лет воровал запчасти к самолетам 9
В прокуратуре объяснили отзыв из суда ходатайства о мере пресечения для Тупицкого 16
Замглавы МИД Ирана прибыл в Украину для переговоров по сбитому самолету 10
Руководителя филиала «Нафтогаза» задержали на взятке в 1 млн 18
Воевавшего за «ЛНР» гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы 12
На Днепропетровщине хотели восстановить «структуры СССР» 17
Оккупанты заочно приговорили Чубарова к 6 годам колонии 11
Тупицкий пришел в суд, но меру пресечения ему не избирали 13
Соглашение между Украиной и Италией о признании водительских прав временно не работает 12
В Украине утвердили День памяти детей, погибших в результате российской агрессии 44
В Украине с 1 июня вводится ограничение на движение грузовиков 26
В Украине запретят продажу пластиковых пакетов 43
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в ЕС 13
Суд открыл дело о плате за транспортировку газа для населения 21
Чиновники государственного агропредприятия на Донетчине присвоили более 3 млн 12
ООС: Боевики провели дистанционное минирование под Зайцево 10
Региональный статус русского языка в Николаеве обжаловали в суде 14
До +40: Украинцам обещают жаркое лето 26

Каждый год количество поступающих с временно оккупированных территорий в украинские вузы возрастает.

Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

«В прошлом году это было две тысячи (поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий. - Ред.), но из года в год их все больше», - отметил Шкарлет.

Он напомнил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинском учебные заведения, могут обратиться в один из центров «Крым-Украина», «Донбасс-Украина», которые будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно оккупированных территорий могут с помощью Всеукраинской школы-онлайн. «Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий», - сказал Шкарлет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги