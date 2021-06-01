Каждый год количество поступающих с временно оккупированных территорий в украинские вузы возрастает.

Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

«В прошлом году это было две тысячи (поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий. - Ред.), но из года в год их все больше», - отметил Шкарлет.

Он напомнил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинском учебные заведения, могут обратиться в один из центров «Крым-Украина», «Донбасс-Украина», которые будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно оккупированных территорий могут с помощью Всеукраинской школы-онлайн. «Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий», - сказал Шкарлет.