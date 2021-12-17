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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1385 больных коронавирусом. 14 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1385 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 14 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 7967 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 318 881», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 47 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2251 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 295 847 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 283, в Оболонском – 192 и в Дарницком районе – 185 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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