За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 028 человек;

летальных исходов – 328;

выздоровело – 21 650 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 597 046 человек;

выздоровели – 3 306 465 человек;

летальных исходов – 92 641;

проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.

Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.