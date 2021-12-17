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За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 028 человек;
  • летальных исходов – 328;
  • выздоровело – 21 650 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 597 046 человек;
  • выздоровели – 3 306 465 человек;
  • летальных исходов – 92 641;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.

Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
ForUm

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