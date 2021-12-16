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В Польше официально подтвержден первый случай инфицирования штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщается в Twitter Минздрава Польши. 

«Подтверждаем обнаружение вируса в версии Омикрон санэпидемстанцией в городе Катовице. Штамм подтвержден в образце, полученном от 30-летней гражданки Лесото»,- говорится в сообщении.

Пациентка находится на изоляции, чувствует себя хорошо.

Гражданка Лесото прибыла в Катовице для участия в цифровом саммите ООН. По ее словам, она контактировала только с двумя вакцинированными лицами, также прибывшими из Лесото.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
ForUm

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